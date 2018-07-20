Сегодня на трассе дороги Киев-Чоп возле села Глубочицы Житомирской области произошло крупное ДТП: водитель маршрутки с ровенской регистрацией сообщением Киев-Ровно, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

Маршрутка Volkswagen на полном ходу зашла в фуру. Изуродованные тела погибших были и в салоне, и на дороге, сообщают в соцсетях. В результате аварии погибли 10 человек, еще десять находятся в больнице.

"Страна" собрала все подробности инцидента и ведет хронику событий вокруг аварии в Житомире.

Авария под Житомиром. Видео эфира с места ДТП

15:23 ДТП произошло на относительно безопасной и оборудованной дороге. Микроавтобус на полной скорости влетел в зад фуры. Водитель маршрутки ехал с явным нарушением дистанции. Самая распространенная причина таких аварий - торможение впереди идущей машины.

15:04 "Это уже второе смертельное ДТП участием фуры и микроавтобусов за сегодня, в общем погибло 15 человек", - пишет у себя в Facebook DTP.kiev.ua.

14:42 Передок микроавтобуса сплюснут как гармошка.

14:36 Уточнить информацию о погибших и пострадавших можно по телефону - (0412) 40-73-73.

14:23 Известно, что среди травмированных двое детей: девочка, 2007 г.р., жительница с. Гульская Новоград-Волынского района и мальчик, на вид 13 лет. Оба ребенка в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию Житомирской детской больницы.

14:14 Микроавтобус, попавший в аварию. Фото Нацполиции.

14:00 Президент Петр Порошенко отреагировал на ЧП:

"Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла на Житомирщине и унесла жизни 10 человек.

Поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице".

Авария в Житомире. Как это было

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Видео: facebook.com/telekanalzhytomyr

Видео: Youtube.com

Объявлен траур

В Ровенской и Житомирской областях Украины объявлен траур погибшим в ДТП на трассе Киев - Чоп.

Глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко сообщил в Facebook о подписании распоряжения о трехдневном трауре в регионе.

Его коллега из Житомирской области Игорь Гундич также распорядился о трауре 21 июля.

В областях приспустят государственные флаги в знак скорби о погибших.