Во Львове возле здания суда напали на известного львовского блогера Павла Хомива.

По предварительной информации, к инциденту причастны бывшие члены радикальной группировки "Правый Сектор".

Правоохранители вызвали скорую для фиксации правонарушения. На данный момент пострадавший снимает побои и пишет заявление о нападении.

Сам пострадавший написал в Facebook, что на него напала группа бывших атошников при участии работника ГУНПУ Игоря Зинкевича возле Галицкого суда Львова. "Сотрудники патрульной полиции были свидетелями и уже защищают", - написал он.

Фото: facebook.com

Игорь Зинкевич выложил в Facebook видео, на котором видно, что в Павла Хомива плеснули зеленкой, но он укрылся зонтиком.

Видео: facebook.com/igor.zinkevych

Павел Хомив известен своими резкими высказываниями против бойцов АТО, а также блогами о гражданской войне в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кривом Роге националисты напали на бывших коммунистов и облили зеленкой депутата облсовета. А потом сами вызвали полицию.

Также мы писали, как зеленкой облили Валерия Шабунина.