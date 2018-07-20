В Ровенской и Житомирской областях Украины объявлен траур погибшим в ДТП на трассе Киев - Чоп.

Глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко сообщил в Facebook о подписании распоряжения о трехдневном трауре в регионе.

Его коллега из Житомирской области Игорь Гундич также распорядился о трауре 21 июля.

В областях приспустят государственные флаги в знак скорби о погибших.

По словам Муляренко, маршрутка, которая попала в ДТП, имела ровенскую регистрацию и следовала из Киева в Ровно.

Фото: facebook.com/Олексій Муляренко

Сегодня на трассе дороги Киев-Чоп возле села Глубочицы Житомирской области произошло кровавое ДТП: погибли 10 человек, еще десять находятся в больнице.

На 127-м километре водитель маршрутки, вероятно сообщением Киев-Ровно, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

Как сообщала "Страна", в пятницу произошло еще одно масштабное ДТП с автобусом и грузовиком под Николаевом: погибли пятеро, 12 - в больнице.

Рейсовый микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком.

Напомним, что выехавшего на встречку в Днепре велосипедиста снес автомобиль.