В МИД России прокомментировали информацию о том, что во время саммита в Хельсинки на личной встрече Владимир Путин предложил провести референдум на Донбассе.

Об этом пишет "Интерфакс".

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя информацию о референдуме на Донбассе, заявила, что в Москве считают, что если США не могут заставить Украину выполнять минские соглашения, то можно обсудить другие способы урегулирования конфликта.

"Если международное сообщество и, в первую очередь, США, не смогли заставить Киев выполнить минские договорённости, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса", - сказала Захарова сегодня.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседании с участием Путина и российских дипломатов, сообщил, что президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Позже посол РФ в США Анатолий Антонов, не вдаваясь в подробности, заявил, что вопрос референдума на Донбассе обсуждался.