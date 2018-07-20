В России опубликовали видео не для слабонервных, на котором в колонии пытают заключенного
В открытом доступе в youtube опубликовали видео пыток заключенного Евгения Макарова в Ярославской области России, снятое на портативный видеорегистратор сотрудника ФСИН.
"Новая газета" пишет, что видео было снято 29 июня 2017 года в колонии №1 (ИК-1) по Ярославской области.
В распоряжении юристов фонда "Общественный вердикт" оказалась десятиминутная видеозапись с портативного видеорегистратора, который, согласно закону, обязаны носить все сотрудники ФСИН.
Ролик был размещен на сайте "Новой". В его описании говорится, что не всякий зритель сможет досмотреть его до конца.
Для тех, кто не готов смотреть жестокое видео - краткий пересказ сюжета.
В комнате на столе лицом вниз лежит человек. Его руки удерживают два человека в форме. Всего в комнате еще не менее десяти человек в форме.
Они по очереди бьют распятого по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Время от времени на голову ему льют воду из ведра.
Люди в камуфляжной одежде устают от своей работы, вытирают пот, снимают рубахи. "Смотри, у него нога отекает". – "Да у меня у самого уже руки затекли!"
На четвертой минуте ролика за дубинку берется человек в подполковничьих погонах: он бьет заключенного дубинкой по пятке, потом выдыхает полной грудью и, уступая место, говорит: "Смена караула".
В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области заявили, что по факту произошедшего начата служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.
"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", - указано в опубликованном ообщении.
Публикуем видео с пометкой 18+.
Видео: youtube.com/novayagazeta
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