В открытом доступе в youtube опубликовали видео пыток заключенного Евгения Макарова в Ярославской области России, снятое на портативный видеорегистратор сотрудника ФСИН.

"Новая газета" пишет, что видео было снято 29 июня 2017 года в колонии №1 (ИК-1) по Ярославской области.

В распоряжении юристов фонда "Общественный вердикт" оказалась десятиминутная видеозапись с портативного видеорегистратора, который, согласно закону, обязаны носить все сотрудники ФСИН.

Ролик был размещен на сайте "Новой". В его описании говорится, что не всякий зритель сможет досмотреть его до конца.

Для тех, кто не готов смотреть жестокое видео - краткий пересказ сюжета.

В комнате на столе лицом вниз лежит человек. Его руки удерживают два человека в форме. Всего в комнате еще не менее десяти человек в форме.

Они по очереди бьют распятого по голеням и пяткам резиновыми дубинками. Время от времени на голову ему льют воду из ведра.

Люди в камуфляжной одежде устают от своей работы, вытирают пот, снимают рубахи. "Смотри, у него нога отекает". – "Да у меня у самого уже руки затекли!"

На четвертой минуте ролика за дубинку берется человек в подполковничьих погонах: он бьет заключенного дубинкой по пятке, потом выдыхает полной грудью и, уступая место, говорит: "Смена караула".

В пресс-службе УФСИН России по Ярославской области заявили, что по факту произошедшего начата служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности.

"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", - указано в опубликованном ообщении.

Публикуем видео с пометкой 18+.

Видео: youtube.com/novayagazeta

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