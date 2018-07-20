В Чернигове мужчину привязали к столбу на улице, повесив ему на грудь табличку с надписью "Я ватник".

Соответствующий стрим в Facebook разместил Александр Тарнавский, который находится на месте.

В ответ на возмущения прохожих группа молодых людей заявила, что привязанный якобы разрушил памятник Героям Небесной Сотни, а также, что он педофил и сидел в тюрьме.

"Громадському" полиция сообщила, что на месте присутствуют патрульные и "ситуация под контролем".

На вопрос, почему полиция не препятствует тому что происходит — дежурный сказал "Я не могу сказать, я не на месте".

Позже на видео появились патрульные, которые отвязали мужчину, и повели его куда-то, а стрим завершился.

Видео: facebook.com/TarnavskyiOleksandr

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