Украинская телеведущая, звезда шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко подтвердила свои близкие отношения с российским певцом Владом Топаловым.

В четверг, 19 июля они пришли на премию, организованную одним из глянцевых изданий в Москве. Несмотря на закрытое и просторное коктейльное платье, округлые формы девушки было трудно не заметить.

"... Если ты рядом с человеком, который поддерживает тебя в любых сумасшедших начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит время забрать его домой с этой громкой тусовки", - написала она в сети.

Фото: instagram.com/p/BlbbavqD_Wz

"А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда человек верит в женщину и гордится ее достижениями, это большое счастье!" - заявила телеведущая, и не оставила сомнений в том, что они с Топаловым - пара.

Видео: instagram.com/super.ru

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Фото: tabloid.pravda.com.ua

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