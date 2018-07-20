В России подтвердили, что на встрече в Хельсинки президент Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу несколько "конкретных предложений" по разрешению конфликта в Донбассе.

Об этом в пятницу сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает "Интерфакс". "Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - сказал Антонов.

В дальнейшие подробности посол вдаваться не стал. В то же время, как рассказал источник агентства , инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако "крымского сценария" она не предполагает.

"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что "речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права".

В "ЛДНР" пока не в курсе этой инициативы и заявляют о приверженности минским соглашениям.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встрече в Хельсинки Путин предложил провести в Донбассе референдум под эгидой международных организаций, на котором жители непризнанных республик сами определят статус своих территорий.

Также после встречи Трампа с Путиным Порошенко озвучил план по "деоккупации Донбасса".