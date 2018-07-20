К началу третьего года расследования убийства журналиста Павла Шеремета все еще остается официально неустановленным, кто совершил преступление и кто заказал его. Об этом заявили в Европейской Федерации журналистов (EFJ).

В ведомстве констатировали, что Украина является одним из худших европейских государств в деле проведения эффективных расследований убийств или исчезновений журналистов: "Через два года после его (Павла Шеремета - Прим.Ред.) убийства мы должны рассматривать убийство журналиста как - безнаказанное. Именно поэтому Европейская Федерация журналистов обратилась к представительству Совета Европы по защите журналистики с просьбой изменить статус перенести убийства Павла Шеремета и перенести его в категорию "безнаказанных".

Нападение осудили украинские чиновники, которые обещали найти виновных в смерти Шеремета. Власти подтвердили, что преступление связано с профессиональной деятельностью журналиста. Но никто не был арестован, что привлекло критические замечания о том, что власти не прикладывают достаточно усилий для расследования убийства. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила тот факт, что доказательств все еще нет, напомнили в организации.

Пять нераскрытых случаев убийств журналистов в Украине находятся в категории "безнаказанных" в представительстве Совета Европы по защите журналистики, напомнили в EFJ.

Георгий Гонгадзе, его тело было найдено в октябре 2000 года Вячеслав Веремий, убит в феврале 2014 Андреа Рокчелли, убит в мае 2014 Андрей Миронов убит в мае 2014 года Александр Кучинский, убит в ноябре 2014 года

Во всей остальной Европе - одиннадцать случаев безнаказанного убийства журналистов: шесть - в России; два - в Азербайджане; один - в Черногории; один - в Сербии и еще один в Турции, резюмировали журналисты.

"Страна" опросила друзей и коллег журналиста, почему расследование убийства Павла Шеремета спускают на тормозах.

Напомним, что мама Олеся Бузины написала письмо Трампу о том, как "неонацисты застрелили ее сына на пороге дома".