Российские власти намерены заселить в Крым буров - жителей Южноафриканской республики европейского происхождения. Об этом заявил член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления общественной организации "Крымскотатарский ресурсный центр" Эскендер Бариев.

"Есть информация, в том числе мы проводили анализ, сегодня Российская Федерация ведет активно работу по замещению населения (на полуострове). В частности, в июне были представители такого народа как буры - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", - сказал он.

Это сообщение у многих вызвало удивление и насмешки. Дескать, где Крым, а где буры и Южная Африка.

Но, что самое интересное, в России действительно рассматривают планы переселения буров. Правда они не тянут на программу "замещения населения" - речь идет пока о десятках (от силы сотнях) семей. Но, как говорится, лиха беда начало.

"Страна" разбиралась - зачем бурам Крым.

Буры хотят в Россию?

На самом деле, Крым - лишь одно из возможных мест расселения буров. Российский "Вгляд" сообщает о том, что делегация белого населения ЮАР рассматривала вариант создания поселения на Ставрополье для организации там сельскохозяйственной колонии.

"Наша просьба к ставропольским и российским властям - изучить, есть ли возможность открытия какого-либо иммиграционного канала на юг России бурам", - сказал глава делегации профессор Ян-Адриан Шлебуш.

"Мы христиане. Мы за традиционные ценности. И возрождение таких ценностей в России привлекает нас. Основная проблема Южной Африки – либерализм. И западные либеральные ценности. Именно либералы создали ситуацию, в которой мы оказались, так что мы бежим еще и от либерализма", – заявил Эдиш Шлебуш, сын профессора.

Делегация заявила, что помимо Ставрополья рассматривают варианты проживания в Карачаево-Черкесии, на Кубани, в Ростовской области, а также в Крыму.

Общее количество семей, которые хотят переехать в Россию пока не превышает 50. Но сами потенциальные переселенцы говорят, что в будущем к ним могут присоединиться сотни и тысячи буров.

В РФ на уровне обсуждения в СМИ идею восприняли благосклонно. Проводятся аналогии с заселением юга Российской империи в 19 веке, когда царское правительство активно привлекало немецких, болгарских и сербских поселенцев, которые привносили новые технологии сельхозпроизводства.

Буры же издавна славятся как умелые и трудолюбивые фермеры, а климат Южной Африки отчасти похож на климат южного побережья Крыма и Северного Кавказа.

Но пока, впрочем, дальше разговоров дело не пошло.

"Убивайте буров!", - надпись на плакате в ЮАР

Кто такие буры и почему они хотят уехать из Африки

Буры (они же африканеры) являются потомками голландских переселенцев, которые начали заселять Южную Африку еще в 17 веке, когда та стала колонией Нидерландов.

В 19 веке территорию захватили англичане и буры были вынуждены покинуть побережье и переселиться в глубь континента, где основали свои независимые республики.

Но в конце 19 века в Африке начали открывать алмазные и золотоносные поля и британцы устремились на территорию буров. В результате произошли две англо-бурские войны. В их ходе африканеры проявляли чудеса героизма - против англичан воевал весь народ, включая женщин и детей. Кроме того, буры были меткими стрелками и наносили огромный урон вражеской армии, убивая солдат даже по огоньку от сигареты.

Именно со времен англо-бурских войн в армиях мира пошла мода на снайперов.

Однако против военной машины Британской империи африканеры устоять не смогли. И с их республиками было покончено.

Буры во время войн с британцами в начале ХХ века

После Второй мировой войны буры, однако, взяли реванш. Тогда ЮАР получила независимость и именно африканеры стали основой ее правящего класса, который внедрил систему апартеида.

При ней буры занимали привилегированное положение, контролировали (вместе с потомками британских переселенцев) экономику, правительство и силовые структуры. При том, что чернокожее население было полностью бесправным.

Некоторое время режим пользовался поддержкой США, которые видели в ЮАР сдерживающий фактор для роста влияния СССР на африканском континенте, но к концу 80-х по мере ослабления Холодной войны эта поддержка сошла на нет. Страна жестоко страдала от санкций. И в 1994 году белые были вынуждены отказаться от апартеида и фактически передать власть в руках чернокожего большинства во главе с Нельсоном Манделой.

С тех пор буров отстранили с руководящих постов в государстве. Ослабло их влияние и в экономике. Сами они превратились в дискриминируемое национальное меньшинство. Многие покидают страну.

Правда, те, кто остались все равно играют важную роль в бизнесе и в экономической жизни страны. Имеют высокий уровень жизни. Однако, напряженные отношения с властями и чернокожим большинством постоянно дают о себе знать. Обычным делом стало насилие в отношение буров.

"В черные "гетто" белым лучше не соваться - могут убить ни за что ни про что. Кроме того, после долгого апартеида здесь процветает "антибелый расизм" - например, могут не взять на работу даже хорошего спеца только из-за светлой кожи. Хотя как и везде большую роль играют связи и знакомства", - рассказала "Стране" живущая в ЮАР фрилансер Юлия Колиушко.

Все это, собственно, и побуждает буров думать об эмиграции или даже о создании собственного государства.

Ситуация обострилась весной, когда парламент ЮАР принял поправки к конституции, предусматривающие конфискацию сельскохозяйственных земель у белых фермеров.

В 50-миллионной ЮАР большинство наделов (по данным Bloomberg 73 процента) находится в руках у буров, общее количество которых в ЮАР сейчас не превышает 3 миллионов человек.

Кроме того, конфискация земель у белых - главная тема платформы нового президента страны, 65-летнего Сирила Рамафосы, одного из самых богатых африканцев с состоянием в полмиллиарда долларов, бывшего лидера профсоюза горняков, а ныне - владельца южноафриканской сети McDonald’s и видного политика.

"Многие граждане Южной Африки поддерживают экспроприацию и считают ее возмездием за почти полувековую политику апартеида. И до сих пор темнокожим принадлежит лишь 4 процента земли. Что многие считают несправедливым, ведь это обратно пропорционально этническому составу страны. Темнокожие составляют больше 80 процентов населения, а белых - всего около 9 процентов", - рассказал "Стране" Вадим Сидорук, украинский инженер, который живет и работает в ЮАР.

Но, по его словам, многие опасаются, что это приведет к обнищанию до уровня самых бедных стран континента.

"ЮАР может стать второй Зимбабве, где тоже начали отнимать землю у белых и теперь там такая гиперинфляция, что на банкнотах не хватает места для нулей. Оттуда начали сбегать фермеры. Если в ЮАР начнут конфисковывать наделы, страна может лишиться инвестиций и международных кредитов, ведь в мире экспроприация - это прежде всего атака на право собственности. Да и вообще, забирать землю из-за цвета кожи - это уму непостижимо в XXI веке", - говорит Сидорук.