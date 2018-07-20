Сегодня на трассе дороги Киев-Чоп возле села Глубочицы Житомирской области произошло кровавое ДТП: погибли 10 человек, еще десять находятся в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

Фото: zt.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На 127-м километре водитель маршрутки, вероятно сообщением Киев-Ровно, двигаясь в направлении Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как пишет группа dtp.kiev.ua в Facebook, маршрутка Volkswagen на полном ходу зашла в фуру. "Изуродованные тела в салоне и на дороге", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция, спасатели и несколько бригад скорой. Из маршрутки тела приходится извлекать.

Видео: facebook.com/telekanalzhytomyr

Власти Житомирской области говорят, что завтра, 21 июля объявят день скорби по погибшим.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня произошло масштабное ДТП с автобусом и грузовиком под Николаевом: погибли пятеро, 12 - в больнице.

Также в тройном ДТП под Киевом погибла водитель Suzuki, два других водителя в больнице.