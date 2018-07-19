Сразу после встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил, что президенты обсуждали "новые идеи по Украине".

Молчание на этот счет Трампа только добавляло таинственности. Если эти предложения не комментируются открыто, значит в них есть нечто на грани скандала или сенсации. А раз Путин сделал на них открытый намек в ходе совместной пресс-конференции, значит, Трамп не отмел их сходу на встрече тет-а-тет. Иное было бы политическим хамством.

Интрига держалась несколько дней, а в четверг агентство Bloomberg сообщило первые вероятные детали этих идей. Путин предложил провести на Донбассе референдум о будущем статусе региона.

"Страна" разбиралась в том, что предлагает Москва.

"Хочет закончить кризис". Суть заявления Путина

Вчера российский президент выступал на закрытой встрече с послами РФ. По данным Bloomberg, именно там он раскрыл свой план по референдуму в регионе.

Плебисцит должен проводиться на территориях, удерживаемых "ЛДНР". Во всяком случае, обо всем Донбассе речи в публикаци не идет, не говоря уже об остальной территории Украины.

"Предложение Путина предусматривает голосование под эгидой международного сообщества среди жителей сепаратистских территорий относительно их статуса", - излагает издание суть предложения президента.

"В то время, как Путин подает предложение по Украине как знак того, что он хочет привести четырехлетний кризис к концу, Трампу будет трудно "продать" референдум Украине и ее сторонникам в Европе", - говорится в статье.

Судя по всему, обсуждать этот вопрос более детально стороны планируют на второй встрече - по крайней мере, о том, что Донбасс станет одной из главных тем на втором саммите Путина и Трампа заявил сам американский президент.

В России обтекаемо подтверждают

Официально эту информацию в РФ не подтвердили - но и не опровергли.

"Блумберг сообщил, что на вчерашней встрече с послами Путин рассказал о разговоре с Трампом, в котором он - Путин - предложил ему - Трампу - решить вопрос Донбасса референдумом.

Поскольку я на этой встрече была, включая ее закрытую часть, мне теперь звонят и просят подтвердить или опровергнуть блумбергский слух.

В связи с этим перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть искомое сообщение, поскольку не имею дурной привычки подтверждать или опровергать что-либо сказанное или несказанное на закрытой встрече с Путиным", - пишет у себя в Telegram главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, которая еще вчера, после окончания встречи, рассказывала, что на ней прозвучала сенсация.

При этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, судя по всему со ссылкой на свои источники утверждает, что Путин действительно рассказал об идее референдума.

"А меня там не было, поэтому могу подтвердить", - явно в пику Симоньян написал Венедиктов у себя в Telegram.

Были и более официальные реакции. Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать тому же "Блумбергу" информацию, заявив, что "по Донбассу обсуждались некоторые новые идеи, они будут обрабатываться".

Примерно то же самое сказал посол РФ в США Анатолий Антонов. "Проблема эта (Донбасса - ред.) обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - сказал дипломат.

Такая обтекаемость в общем-то коррелирует с данными издания о том, что Путин обещал не разглашать идею до того, как Трамп ее обдумает и решит, как лучше преподнести Вашингтону и Киеву.

А информационный шум вокруг идеи, изложенной "Блумбергом" косвенно свидетельствует о том, что утечка могла быть намеренной - с целью прощупать общественное мнение.

Что может означать предложение Путина

Относительно того, в чем именно заключается идея с референдумом в виде слухов гуляет сразу два прямо противоположных предположения.

Согласно первому из них, речь идет о самоопределении населения данных территорий. То есть, хотят ли люди жить в независимом государстве, вернуться в Украину или присоединиться к России. Результат такого плебисцита, в общем-то предсказуем - подавляющее большинство жителей неподконтрольных территорий наверняка выберет вариант присоединения к РФ.

А так как, по задумке, референдум этот должен быть проведен под контролем международных структур то, следовательно, его результаты могут быть признаны мировым сообществом.

Именно по этой причине маловероятно, что Запад (не говоря уже об украинской власти) согласится на такой сценарий.

Второй вариант может быть воспринят в США и ЕС более благосклонно. Речь идет о референдуме, на котором населению предложат выразить свое отношение к возвращению в Украину на особом статусе (то, что зафиксировано в Минских соглашениях).

Впрочем, с учетом того, что пописанные в Минске договоренности со всех сторон и так никто не оспаривает, а просто тупо не исполняют, то зачем нужен еще один акт их подтверждения - непонятно.

Правда, возможно, таким образом Россия попытается в известной степени легитимизировать нынешних лидеров сепаратистов.

Ведь если провести признанный международным сообществом референдум, на котором население выскажется за некий "особый статус" для Донбасса, то под последним, теоретически, та же Россия может объявить "ДНР" и "ЛНР".

В любом случае, маловероятно, что при нынешней украинской власти Киев согласится на любые референдумы на неподконтрольной части Донбассе, полагая, что результат так или иначе будет не в его пользу.

Хотя сама по себе идея, с точки зрения продвижения ее на мировой арене, для России довольно перспективна. В конце концов, выяснить мнение жителей территории, судьбу которых уже четыре года обсуждают все международные игроки - от такой подхода Западу будет трудно отмахнуться.

Видимо, на этом и строится расчет Москвы. Который, впрочем, может сработать только после смены власти в Украине.

С другой стороны, если по итогам выборов к управлению в нашей стране придет условная "партия мира", то она будет реализовывать политическую часть Минских соглашений и без проведения референдума, просто в порядке исполнения Украиной своих международных обязательств.

"Украина не признает"

Реакция украинских официальных лиц, большинство из которых представляют "партию войны", уже оказалась достаточно предсказуемой. Здесь не хотят никаких волеизъявлений жителей "ЛДНР" - даже под эгидой международных наблюдателей.

"Последние годы приучили меня очень осторожно относиться к информационным "сенсаций" - слишком много откровенных фейков.

Что касается самой "идеи Путина": ни Путин, ни Трамп не способны изменить Конституцию Украины. Это можем сделать только мы сами!

Следовательно, никакие "референдумы", которые не предусмотрены Конституцией, Украиной признаваться не будут", - написал в Facebook Георгий Тука, замминистра по делам оккупированных территорий.

В тоже время, журналист Вячеслав Чечило решил обсудить параметры возможного плебисцита.

"На самом деле, референдум не такая уж и бессмысленная штука. Только проводить его, конечно, нужно не только на Донбассе. И он имеет смысл в качестве заключительной, а не начальной фазы мирного процесса.



1. Киев и Донецк, Киев и Москва, Москва и Вашингтон (как кому больше нравится – суть от этого не меняется) договариваются о параметрах автономии Донбасса в составе Украины.

2. Верховная Рада голосует за "Конституционное соглашение", в котором все это выписано.

3. Проводится референдум в Украине и на территории "ЛДНР" (под эгидой ОБСЕ) с вопросом: "Поддерживаете ли вы предоставление широкой автономии Донбассу в составе Украины?". При должной поддержке СМИ, ответ будет положительным в обеих частях некогда единой страны.

4. Конституционное соглашение начинает действовать – РФ выводит отпускников, над Донецком вывешивается флаг Украины возле флага Автономного региона Донбасс.

5. Профит

З.Ы. Думаю, не нужно говорить о том, что все это возможно только после смены власти в Киеве и при одобрении и Вашингтоном, и Москвой".