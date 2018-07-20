Следователи установили подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета, но данный человек все еще "не идентифицирован". Об этом сообщил во время брифинга в Одессе, 20 июля заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщают Украинские новости.

По его словам, подозреваемый попал на видео непосредственно во время минирования. Напомним, что Павел Шеремет был взорван в автомобиле, принадлежавшему главному редактору "Украинской правды" Алене Притуле.

"Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов (расследования убийства двухлетней давности - Прим.Ред.). От имени уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть. Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлена ​​личность, то есть не конкретная личность, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал Аброськин.

По его словам, оперативники отработали более 3 тыс. терабайт (1 ТБ = 1000 ГБ) видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий в ходе расследования убийства Шеремета.

"Проведенная работа даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - рассказал Аброськин.

Полицейский сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому "он не может перейти определенную границу".

"Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ей будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", - добавил он.

Представитель Нацполиции заверил, что дело убийства Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями.

Напомним, в расследовании убийства Шеремета следствие допустило серьезную ошибку. Изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одну - и, как оказалось, самую важную камеру - не изъяли.

Как сообщала "Страна", коллеги Шеремета возмутились бездействием властей в расследовании убийства журналиста.

Главред "Цензора" Юрий Бутусов пишет: "8.00, два года назад погиб Журналист... В знак протеста против цензуры ему пришлось оставить две страны, он выбрал профессию и свободу".

Отметим, что в годовщину убийства Павла Шеремета в ГПУ смогли внятно назвать только версии произошедшего.