Сегодня, 20 июля, на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" перестала работать мобильная связь Vodafone, последнего украинского оператора на этой территории. Об этом сообщили в "министерствах связи" республик.

"Произошла крупная авария на волоконно-оптической линии связи в районе города Славянск - территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Начаты ремонтно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным "Страны", связи нет в Донецке, Луганске, Макеевке, Шахтерске и Зугрэсе. "Шкала телефона показывает сигнал, но когда пытался сегодня отправить смс, она не проходила. Дозвониться тоже не удалось", - рассказал житель Донецка Сергей.

В пресс-службе Vodafone Ukraine уточнили: "Перерезали оптоволокно, в течение ближайшего времени связь будет восстановлена".

Отметим, это уже второй случай с начала июля, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пропадает мобильная связь. Первый случай произошел 9 июля, связь была восстановлена в течение дня.

Ранее "Страна" сообщала, что в "ЛДНР" вновь полностью пропала связь Vodafone.

Также в Vodafone подтвердили восстановление связи в "ДНР".