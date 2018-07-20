Спортсмены сборной Украины по дзюдо не получат призовые за бронзу первого в истории чемпионата Европы среди смешанных команд. Причина - соревнования проходили на территории России. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook.

Также результаты выступлений наших спортсменов, по словам министра, даже не учтут при присвоении им спортивных званий.

"Об участии отдельных спортсменов в международных соревнованиях в Екатеринбурге. Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансирует и не собирается финансировать подобные вояжи в страну-агрессор за счет средств налогоплательщиков.

Также за участие в этих соревнованиях не будет выплачено никаких государственных призовых, их результаты не будут учитываться при присвоении спортивных званий. Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", - заявил Жданов.

Фото: facebook.com/zhdanovihor

Как сообщала "Страна", 17-летняя чемпионка Европы по дзюдо Дарья Белодед сумела в шутку повалить в снег.

Напомним и то, что украинские школьники заняли первое место в общекомандном зачете на Всемирной Гимназиаде.