Для "Киевтеплоэнерго" власти установили новые тарифы на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Таким образом, у КП "Киевтеплоэнерго" есть все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и городские власти надеются, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК "Нафтогаз" для стабильного снабжения услуг киевлянам.

Тарифы начнут действовать с 1 августа до 31 декабря 2018 года. Впрочем, рост незначителен и на платежках киевлян сильно не отразится.

Согласно постановлению Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), с 1 августа устанавливаются тарифы:

на отпуск электрической энергии – 182,83 коп/кВт ч (сейчас 178,32 коп/кВт/ч);

на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой – 783,09 грн/Гкал (сейчас 783,05 грн/Гкал);

на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды – 476,04 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов – 1185,21 грн/Гкал;

на производство тепловой энергии для потребностей других потребителей – 1184,57 грн/Гкал.

В соответствии с порядком формирования тарифов, окончательная стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, а также транспортировки и поставки.

Напомним, после завершения соглашения КГГА с ПАО "Киевэнерго" в мае текущего года "Киевтеплоэнерго" стало исполнителем услуг поставки горячей воды и отопления для киевлян.

Ранее "Страна" сообщала, что утверждены новые тарифы на электроэнергию для промышленности и небытовых потребителей.

Также в КГГА пугают Киев полным отключением света и воды из-за долгов Киевэнерго.