В рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета уже проведено более 20 экспертиз. Еще часть аналогичных оперативно-следственных действий продолжается в настоящий момент. У следствия есть 4 основных версии произошедшего.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР, но о подозрении пока никому не сообщалось.

"На данном этапе отрабатывается 4 основных версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета:

1. профессиональная журналистская деятельность;

2. личные неприязненные отношения;

3. дестабилизация обстановки в Украине;

4. ошибка объектом (взорван автомобиль принадлежал Елене Притуле)", - отметил он.

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство расследованием, которое было начато в день его убийства - 20 июля 2016 года. Следствие началось по признакам преступления, предусмотренного п.5 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство совершено способом, опасным для жизни многих лиц).

Досудебное расследование проводит межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой включены сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

По словам следователей, опрошено десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучено записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее "Страна" опросила друзей и коллег журналиста - почему расследование спускают на тормозах.

Из дела загадочным образом пропадали улики (в частности, записи с камер видеонаблюдения). Полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Павла и даже отказалась сообщить, сколько следователей расследует его.

Как сообщала "Страна", НСЖУ потребовали слушаний в Раде и публичный отчет о расследовании убийства Шеремета.

Напомним, что мама Олеся Бузины написала письмо Трампу о том, как "неонацисты застрелили ее сына на пороге дома".