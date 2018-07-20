Утром пятницы, 20 июля, в Киеве на ул. Борщаговской, 10а взорвались два автомобиля. Оба авто принадлежали одной семье. Инцидент произошел между станцией метро Политехнический институт и Центральным ЗАГСом. Об этом сообщает ТСН.

Сперва свидетели услышали автомобильную сигнализацию, а затем один за другим прогремели два мощных взрыва. Хозяева авто утверждают, это кто-то сделал намеренно.

"По словам свидетелей, они сначала услышали автомобильную сигнализацию, а затем раздался мощный взрыв. После него прогремел еще один. По очереди сдетонировали два автомобиля, которые были припаркованы на обочине. Они выгорели дотла", – говорится в опубликованном сообщении. Причины взрыва автомобилей выясняют полицейские.

Как сообщала "Страна", в Киеве из гранатомета обстреляли ритуальное бюро на Байковом кладбище. По словам охранника, обстрел был совершен около 4 утра.

Напомним, что под Киевом обнаружили схрон боеприпасов и оружия, обозначенный красной краской.