Сегодня во вторую годовщину смерти журналиста Павла Шеремета, его друзья, коллеги и просто неравнодушые люди собрались на акцию памяти на месте трагедии – пересечении улиц Иван Франка и Богдана Хмельницкого.

"Страна" уже опросила друзей и коллег журналиста - почему расследование спускают на тормозах.

Теперь мы расскажем о реакции коллег Павла в соцсетях и на акцию памяти убитого журналиста, и на "итоги" его дела.

В частности, Владимир Полуев, журналист 112.ua пишет: "2 года с момента убийства Шеремета, а "дело чести" как воз из знаменитой басни. И ныне там".

"Какая честь, такие и расследования", - иронизирует в ответ на это Карина Заботкина.

Фото: facebook.com/Владимир Полуев

Главред "Цензора" Юрий Бутусов пишет: "8.00, два года назад погиб Журналист... В знак протеста против цензуры ему пришлось оставить две страны, он выбрал профессию и свободу".

Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Брат нардепа Мустафы Найема Маси рассказывает, что на месте убийства журналиста пришло мало людей, среди которых не было представителей власти.

"Людей меньше. Пришла посол США. Не пришел никто из представителей власти. Убийца и заказчики не найдены. Показатель эффективности работы правоохранителей - как раз в этом стыдливом молчании Генерального прокурора, Министра МВД. Отсутствие Президента здесь - таже показатель. Равнодушия", - написал он и опубликовал фото с места события.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Журналист Радио НВ Тимур Филоненко тоже возмущен результатами расследования убийства Шеремета. "Когда я подходил к тому проклятому перекрестоку его машина ещё горела, а люди уже начали нести цветы. 2 года без ответов "кто?" и "зачем?" это сделал", - пишет он.

Фото: facebook.com/timur.filonenko

Андрей Павловский, руководитель департамента журналистских расследований 17 канала, журналисты которого оказались первыми на мест убийства Шеремета, считает, что власть и подконтрольны им СМИ причастны к убийству Павла Шеремета.

"Канал парализовали допросами, работать под таким давлением никто не мог. Мы уже тогда понимали, что если журналистов обвиняют в убийстве коллеги журналиста, то что-то не так. Мы говорили во весь голос, давайте дождемся результатов расследования, а нам в ответ власть через свои СМИ кричала - лжецы, убийцы. Вот теперь спустя два года, я наконец-то думаю вы поняли, кто лжецы и убийцы. Сегодня я твердо уверен, что власть и подконтрольны им СМИ причастны к убийству Павла Шеремета. Им надо было сбить информповод и они успешно это сделали вашими друзья руками. Вместо того, чтобы требовать расследования от власти в первые часы, вы как собаки побежали за костью которую вам они же и бросили. А убийц друзья никто так и не найдет, ведь выйти на самих себя как-то им не очень хочется", - написал Павловский.

Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

Кстати, как пишет журналист Ольга Волкова, о результатах расследования Павла не знает даже его мать, Людмила Станиславовна

"Я была в Минске и познакомилась с мамой Павла - Людмилой Станиславовной. Во время нашего разговора удивительно, но она меня спрашивала - что известно на счет расследования? Что отвечают журналистам, когда они задают об этом вопросы? Оказалось, что последний допрос, на котором была Людмила Станиславовна состоялся в том году и с тех пор никаких новостей о ходе дела ей не поступали. А ещё она мне рассказала, что самой любимой книгой в их семье была "Жизнь и судьба" В.Гроссмана. Эту книгу всегда рекомендовал читать Павел, одна из цитат этого произведения, мне кажется сейчас очень актуальна: "Все люди виноваты перед матерью, потерявшей на войне сына, и тщетно пробуют оправдаться перед ней на протяжении истории человечества", - написала Ольга.

Фото: facebook.com/olya.volkova.14

И все-таки коллеги Павла Шеремета не теряют надежду, что убийца журналиста будет найден.

"В обществе огромный запрос на возмездие. По Робин Гуду, когда власть бездействует, но появляется человек, который в темноте расставляет плюсы и минусы. Однажды найдётся такой, без пафосных слов о «деле чести», несисистемный, человек с амбицией, волей и принципами. Он задастся целью, наймёт профессионалов и раскроет убийство Павла Шеремета", - отмечает в Facebook первый зам главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Фото: facebook.com/kryukova

Ранее "Страна" сообщала, что расследование убийства Шеремета не продвинулось ни по одной из версий - Луценко.