Цена на Интернет в Украине поэтапно достигнет 250 грн в месяц за скорость соединения в 100 мегабит/сек. Украинские интернет-провайдеры выставят счета по-разному, но уже готовят клиентов к волне подорожания. Быстрее всего сеть дорожает в Киеве, Харькове и Мариуполе, сообщают Вести.

"Резко поднимать абонплату вряд ли кто-то решится - это сильный удар по лояльности клиентов. Будут поднимать еще до нового года - кто понемногу, кто скачком, но цены должны вырасти минимум на 20, а в среднем на 40 грн", - пояснил нам замдиректора провайдера NetAssist Сергей Чумак.

В крупных городах у операторов выше затраты на операционную деятельность, поэтому и тарифы здесь повыше, чем в небольших населенных пунктах. В селах платежки за интернет никогда не были скромными, ведь там используется дорогостоящее подключении по оптике. Потому сельские жители обычно переплачивают за Интернет.

В первую очередь рост тарифов на услуги широкополосного доступа (ШПД) обусловлен возросшими затратами на персонал, дорогостоящим оборудованием и его обслуживанием, говорят провайдеры. Все, что приобретают операторы для своей деятельности, закупается в валюте - кабели, роутеры для клиентов и пр.

"Самое основное - разница в курсе доллара по отношению к гривне до сих пор не покрыта. Любой расходник, который покупался до 2008 г. из расчета 8 грн/$1, сейчас покупается по 26–27 грн/$1. Разница колоссальная, и, как вы можете видеть, цена на доступ не выросла пропорционально в 3–4 раза. Поэтому стоимость будет подниматься и в этом, и в следующем году", - уверен Чумак.

Помимо этого, компании начали ощущать жесткую нехватку квалифицированной рабочей силы. Персонал уезжает за границу или меняет сферу деятельности. Поэтому провайдеры стали поднимать зарплаты или увеличились расходы на аутсорсинговые сервисы.

"Кроме того, в связи с частыми повреждениями линий и воровством оборудования провайдеры и операторы вынуждены строить новые резервные линии, а это опять-таки за доллары, что автоматически делает этот бизнес на грани рентабельности и выживания. Пока что уютно себя чувствуют только крупные игроки, которые могут переждать кризис в другом «плече», то есть в кабельном ТВ или в мобильной связи. Там конкуренция существенно меньше, и ценник на мобильную связь уже вырос намного больше, чем на ШПД", - отметил руководитель провайдера «Паутина.Net» Александр Арутюнян.

По Киеву, например, уже сегодня популярный тариф 100 мегабит во многих случаях превысил 150 грн (колеблется от 140 до 180 грн/мес.). При этом большинство провайдеров пытаются компенсировать подорожание увеличением скорости доступа. Сейчас редко можно найти тариф менее 30 Мбит/с.

Многие провайдеры в вопросе поднятия тарифов решили пойти по тому же принципу, которому следуют мобильные операторы. По сути, они не повышают расценок, а «оптимизируют» тарифную сетку, заменяя старые дешевые пакеты на новые, более дорогие. Абонента при этом просто ставят в известность, что с «такого-то числа» его переводят на другой тариф.

Чтобы сгладить негодование людей, им могут предложить бонусную компенсацию в виде дополнительной скорости или дополнительного IP-адреса.

"Медиана, к которой будет стремиться рынок, - это к январю сделать 189–199 грн. В общем, максимально близко к 200–250 грн/мес. - это уже к середине 2019 года. Это касается быстрого интернета. Провайдеры с устаревшими технологиями не станут поднимать цены и продолжат пиариться низкими тарифами. Тем не менее, думаю, минималка по 100 Мбит к началу следующего года будет стоить 150–200 грн. А гигабитная скорость станет продаваться по 300 грн/мес.", - резюмировал Александр Арутюнян.

Как сообщала "Страна", СБУ разослала украинским провайдерам список из 181 сайта на блокировку. Кроме того, СБУ предписала заблокировать сайт так называемого "Украинского народного трибунала", который проводится в Донецке над самим Порошенко и другими нынешними руководителями Украины.

Отметим, что в интернете начали торговать картами киевского метро с "дореформенной" ценой.