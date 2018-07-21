В субботу, 21 июля, в Одессе закрылся девятый кинофестиваль. ОМКФ-2018 назвал своих победителей в этом году.

Победители фестиваля в 2018 году

Главный приз фестиваля - "Золотой Дюк". Всего на фестивале три раздела: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

Фильмы конкурсантов оценивает международное жюри. Также, с 2012 года гран-при вручается по итогам зрительского голосования.

В этом году комиссия отобрала лучшие ленты из 19 стран, среди которых, кроме Украины, - Индия, Беларусь, Румыния, Колумбия и Палестина.

Гран-при фестиваля - "Кришталь" ("Crystal Swan") (режиссер Дарья Жук).

Лучший фильм (международная конкурсная программа) - "Жаль" ("Pity") (режиссер Бабис Макридис).

Лучшая режиссура (международная конкурсная программа) - "Жаль" ("Pity") (режиссер Бабис Макридис).

Лучшая актерская работа (международная конкурсная программа) - "Девушка" ("Girl") (режиссер Лукас Донт).

Специальная награда жюри (международная конкурсная программа)- "Поророка" ("Pororoca" режиссер Константин Попеску).

Лучший украинский полнометражный фильм - "Дельта" режиссер Александр Течинский.

Лучшая режиссура (национальная программа) - "Герой моего времени" (Тоня Ноябрева).

Лучшая актерская работа (национальная программа) - Анастасия Пустовит "Когда падают деревья" (режиссер Марыся Никитюк).

Лучший короткометражный фильм (национальная программа) - "В радости, и только в радости" режиссер Марина Рощина.

Специальная награда жюри - "Связь" Жанна Озирна.

Специальная награда жюри - "Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами" (режиссер Дана Кавелина).

Диплом FIPRESCI за лучший украинский полнометражный фильм - "Дельта" (реж. Александр Течинский).

Диплом FIPRESCI за лучший украинский короткометражный фильм - "Магнитная буря" (реж. Игорь Ганский).

Специальная награда жюри за лучший европейский фильм - "69 минут из 86 дней" (Эгиль Госкйольд Ларсен).

Лучший европейский документальный фильм - "Домашние игры" Алиса Коваленко.

Победителем Питчинга стал проект "Неудобная память", реж. Игорь Иванько.

Лучшие проекты Work in Progress: "Цензорка", реж. Петер Керекес. И "Мои мысли тихие", реж. Антонио Лукич.

Победителем конкурса Odesa IFF ScriptEast Series Projects стал "Семейные архивы" (Хорватия), сцен. Марьян Алчевский, Андамион Муратайю.

Специальную награду от Series Mania получил проект сериала "Smokey Eyes" (Польша, Малгожата Пилачинска).

Как прошел ОМКФ-2018. Хроники фестиваля

ОМКФ стартовал 13 июля. Кинопоказы проходили на нескольких локациях, в том числе на Потемкинской лестнице. Кроме них, состоялись мастер-классы, вечеринки.

13 июля. Открытие фестиваля и красная дорожка

Одним из самых ярких моментов была красная дорожка, по которой гости и участники ОМКФ-2018 прошлись в оперный театр на церемонию открытия. Не испортил церемонию даже легкий дождь, который в этот день шел в Одессе.

В этот же день, на сцене оперного, специальный гость актер Эрик Робертс вручили украинской актрисе Аде Роговцевой "Золотого Дюка" за вклад в развитие киноискусства.

В этот день в рамках кинофестиваля показали фильм Киры Муратовой "Кукла" и работу "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлиссона (Исландия, Франция, Украина).

14 июля

В рамках ОМКФ состоялась ретроспектива, посвященная 70-летию государства Израиль и израильского кино. Но фильм "Фокстрот" Шмуэля Маоза не был ее частью и был представлен в секции "Фестиваль фестивалей", как лауреат Гран-при Венецианского МКФ. Это история солдата, погибшего во время службы на отдаленном контрольно-пропускном пункте, которая была в штыки принята культурными властями Израиля.

15 июля

В этот день на ОМКФ демонстрировали фильм "Магазинные воришки". Фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в этом году.

16 июля

В программе этого дня был фильм "Человек, который убил Дон Кихота" британского режиссера и участника комедийной группы "Монти Пайтон" Терри Гиллиама. Работа над этим проектом растянулась ан 29 лет.

А также фильм "Холодная война" Павла Павликовски. Предыдущая работа польского режиссера "Ида" получила "Оскар" ха лучший фильм на иностранном языке.

17 июля

В этот день показали фильм режиссера иранского происхождения Асгара Фархади "Все знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.

18 июля

В этот день демонстрировали фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс". На Каннском фестивале лента получила приз за лучшую режиссуру.

А также фильм Гаспара Ноэ "Экстаз" - одного из самых скандальных режиссеров современного кинематографа.

Фестиваль не обошелся без неприятных событий. Например, у специального гостя фестиваля, британской актрисы Жаклин Биссет, которая прибыла в этот день, сначала задержался рейс, а потом исчез багаж в аэропорту. В рамках фестиваля она провела несколько встреч, а на торжественной церемонии закрытия ей вручили статуэтку "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

19 июля

В этот день показали фильм украинского режиссера Марыси Никитюк "Когда падают деревья". В одном из интервью режиссер сказала, что это фильм о взрослении, о свободе и праве быть собой.

20 июля

Один из фильмов этого дня - "Не волнуйся, далеко он не уйдет". Режиссер Гас Ван Сент. Актерский состав фильма: Хоакин Феникс, Руни Мара, Джона Хилл и Джек Блэк.

21 июля

Закрыл фестиваль фильм "Освобожденные" французского режиссера Пьера Сальвадори с Одри Тоту.

После этого в зале оперного театра Одессы назвали победителей этого года.