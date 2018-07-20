Английский футбольный клуб "Ливерпуль" официально подтвердил трансфер вратаря Алиссона. 25-летнего игрока приобрели у "Ромы".

Кроме того, представлена официальная информация о сумме трансфера. "Рома" первоначально получит 62,5 миллиона евро. Впоследствии "Ливерпуль" может выплатить бонусы, общая сумма которых – 10 миллионов.

Таким образом бразилец стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал Джанлуиджи Буффону. "Ювентус" в 2001 году купил его у "Пармы" приблизительно за 52 миллиона евро.

Напомним, 18 июля донецкий "Шахтер" представил 5 новых футболистов на террасе ЦУМа в Киеве.

Ранее, в июле "Ювентус" осуществил главный трансфер лета, купив португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского "Реала". Стоимость игрока составила немногим более 100 миллионов евро.