В Одессе полиция поймала третьего заключенного, который во вторник, 17 июля, сбежал из колонии; еще двух поймали раньше.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин сообщил на своей странице в Facebook: "Третий беглец за решеткой!" - говорится в его сообщении.

Фото: facebook.com

Из одесской колонии общего режима №51 во вторник утром, 17 июля, сбежали трое осужденных. Колония расположена по адресу Люстдорфская дорога, 9 в Киевском районе города.

Двое из сбежавших отбывали заключение за кражи, а третий - за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении ребенка.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе поймали двух сбежавших из колонии осужденных. Третьего ищут.