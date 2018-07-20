На табличке на памятнике знаменитой советской актрисе Людмиле Гурченко, открытом вчера в Харькове, наблюдатели нашли несколько грамматических ошибок.



Об ошибках рассказал депутат облсовета Дмитрий Булах на своей странице в Facebook.

"Тут небольшие ашипки. Ну, как обычно. СкулПЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет. Все как обычно, как всегда. Системно, четко, уверенно", - написал он.

Фото: facebook.com/dmytro.bulakh

Вчера в Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко. В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.

Ранее "Страна" сообщала, что где и когда в Харькове откроют памятник народной артистке СССР Людмиле Гурченко.

Также в Харькове откроют памятник Людмиле Гурченко.