В сети обсуждают очередной вопиющий случай "уважения" к свободе слова в Украине. Лидер националистической группировки С14 Евгений Карась прилюдно дал пощечину журналисту "Громадського" Игорю Бурдыге.

Это не вызвало никакой процессуальной реакции у МВД - хотя инцидент был записан на видео и широко разошелся в Сети, а сам Бурдыга находился на мероприятии не как частное лицо, а как журналист, выполняя редакционное задание.

Он освещал события в Голосеевском суде Киева, где избирали меру пресечения другому националисту - Сергею Мазуру. Таким образом действия Карася выглядят как препятствование законной деятельности журналиста, что является уголовным преступлением.

Однако, если к спокойной реакции силовых структур на выходки С14 (лидеры которой не скрывают связь с СБУ) и прочих националистов, все уже привыкли, то реакция работодателей Бурдыги оказалась неожиданной. Журналиста отстранили от работы.

"Страна" разбиралась в деталях нового антижурналистского инцидента с участием одиозной группировки.

Пощечина от Карася

Во вторник, после суда над Мазуром, Бурдыгу окружили представители С14, а ее лидер Евгений Карась дал журналисту пощечину.

На видео, опубликованном в Сети, видно, первым драку затеял лидер радикалов. Бурдыга в ответ бросился на него - одновременно на журналиста толпой накинулись сторонники Карася.

Впрочем, представители полиции оперативно остановили драку.

После инцидента в "Громадськом" решили временно отстранить Бурдыгу от работы, пока канал будет разбираться в инциденте.

Возможно, это связано с тем, что драке предшествовал конфликт Бурдыги с C14 в социальных сетях - журналист использовал в одном из своих постов нецензурную брань, за что получил выговор от своей редакции.

Впрочем, прямо об этом в издании не сказали.

"Это решение редакции Громадского, и редакция отказывается его комментировать", - заявили нам на "Громадском".

Не комментирует ситуацию и сам Бурдыга.

Конфликт "Громадского" и С14

"Громадское" в последнее время опубликовало немало материалов о деятельности националистической группировки под водительством Евгения Карася. В них С14 именуют, в том числе, и неонацистской организацией.

Из-за этого термина националисты подали в суд на редакцию СМИ. Таким образом стороны находятся в явном конфликте, и пощечина журналисту Бурдыге ложится в логику именно этого противостояния.

Ряд экспертов, изучающих правые движения, отмечают, что сегодня в Украине неонацизм проявляется в небольших организациях, например, в С14.

Так, специалист по ультраправым движениям, кандидат политических наук Антон Шеховцов высказал мнение, что в С14 неонацизм проявляется на системном уровне.

Эксперт института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд также отметил, что С14, которая ранее считалась молодежной организацией партии "Свобода", можно квалифицировать как неонацистскую", - поясняют в издании суть своих претензий к молодчикам Карася.

"Казус Громадского" говорит о том, что группировка С14 начинает раздражать не только часть общества, оппозиционно настроенную к Майдану и всей нынешней власти - но и тех, кто поддерживает прозападный вектор развития Украины.

Одновременно националисты этой группировки, которые творят безнаказанное насилие на улицах украинских городов, пытаются влиться во власть и уже получают бюджетное финансирование. Что уже вызывает явное неудовольствие на Западе.

При этом сам Карась после инцидента со смехом заявил, что если Бурдыга обратится с заявлением в полицию, то он уплатит штраф:

"Напоминаю Игорь Бурдыга - это леворадикальный активист который несколько месяцев работает на Громадском.

Я даже и не знал о его существовании, но он с матом постил обо мне обиды.

Поэтому я при встрече сам дал пощечину и предложил подраться, если тот желает воевать. Бурдыга больше меня весом и ростом + - такой же.

Но левак отказался драться и пообещал, что будет дальше хамить в Интернете. Тогда я дал пощечину уже во второй раз. Это и попало на видео.

Думаю дальше Бурдыга, как обычно все анархисты и леваки, обратится в полицию.

Буду платить штраф )))".

Анатомия ультраправых провокаций

Впрочем, не все считают, что Карась хотел честной драки. На примере инцидента журналист Юрий Ткачев разбирает механизм ультраправых провокаций:

"Посмотрите это видео внимательно.

Резкий как понос лидер С14 Карась грузит журналиста, потом даёт ему пощечину. Как только журналист пытается дать сдачи, полиция разделяет их, а сзади журналиста бьют заблаговременно занявшие там позиции соратники Карася. Сам Карась же технично отходит в задний ряд и оказывается разделён с противником сразу несколькими рядами "защитников".

Именно так и работают все провокации ультраправых.

Так что когда начинаются наезды с обострением, всегда учитывайте - честной драки не будет. И внимательно смотрите, что происходит у вас в тылу и на флангах.

Ну и вишенка на торте: Громадское, редакционное задание которого выполнял журналист, отстранило его от работы. Солдираность украинских журналистов - она такая".

Журналист Андрей Манчук считает, что отстранением от работы "коллеги ударили Бурдыгу сильнее", чем Карась:

"Журналиста "Громадського" Игоря Бурдыгу ударил нацист, после чего Бурдыга был отстранен от работы. И его еще наказали за нецензурное слово, написанное на фейсбуке по адресу ультраправых, которые систематически убивают, избивают и оскорбляют тысячи украинцев.

Мне кажется, коллеги ударили Бурдыгу сильнее".

Журналистка Олеся Медведева считает, что реакция украинских медиа на увольнение Бурдыги - "стыд и позор".

"Стыд и позор нашей журналистике! Ситуация с пощёчиной от главы праворадикальной группировки С14 Карася журналисту, на редакционном задании Громадського, Игорем Бурдыгой очень показательна.

Полиция не предприняла никаких мер при нападении на журналиста в их присутствии, хотя они имели полное право задержать Карася...

Громадське не защитили своего журналиста! Вместо этого, просто отстранили его от работы!!! За что? За исполнение журналистской профессиональной деятельности? За объективное освещение? Или Громадське просто прогнулись?

Солидарности от коллег Игорь тоже не дождётся... Внизу несколько скринов как, к примеру, Детектор медиа освещает это событие: развёрнутый комментарий невменяемого Карася и отсутствие комментария Игоря...

Национальный союз журналистов Украины пока не высказал свою позицию. Молчание...

Увидела только несколько постов поддержки Бурдыге, пару сильных медиа и реакцию правозащитников. А где же реакция общественности?

Другим журналистам страшно. Страшно писать. Страшно говорить. Лучше придерживаться своего конформного поведения и не высовываться".