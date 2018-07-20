После публикаций в западным СМИ о "зраде" президента США, в поисковике Google Images по запросу "idiot" ("идиот") начали выдаваться изображения Дональда Трампа.

Фото: google.com.ua

Такие ассоциации в поисковике появились после критики президента США в СМИ с соответствующим выражением. Посты со словом "идиот" появились на страницах The Guardian, Fortune Business Insider, что и повлияло на алгоритмы Google.

Всем известный Альберт Эйнштейн оказался на втором месте по аналогичному запросу. Также по этому запросу можно увидеть актера Роберта Де Ниро и рэпера Канье Уэста. При этом если написать слово "идиот" по-русски, то в поисковике появится мем про мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что Google по запросу "поросенок" начал выдавать биографию Порошенко. Кроме того, в выдаче можно увидеть мем про поросенка Петра.