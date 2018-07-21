В субботу, 21 июля, на стадионе "Черноморец" в Одессе состоится матч, которого давно ждали болельщики. За Суперкубок Украины в новом футбольном сезоне сразятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Игра начнется в 21:00.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

21.11 Ого! Исмаили вывалился один по левому флангу атаки после паса кажется Марлоса и засадил точно в перекладину. Денис Бойко уже был отыгран!

21.10 Отличный моменту Марлоса, который взял игру на себя. По результату индивидуальных действий вышел на ударную и пробил в руки голкиперу. Разминочный.

21.09 Первые пять минут - разведка. Команды особо не усердствуют

21.04 Стартовый свисток.

21.02 Футболисты пожали руки. С капитанской повязкой у дончан Тарас Степаненко. Обращает на себя внимание отсутствие Тайсона, который еще не готов.

20.57 Лучший игрок минувшего чемпионата - Марлос. И он тоже на поле. Все лучшие сегодня в Одессе. Повезло одесситам и гостям города.

20.55 Церемония, которой подводят итоги прошлого сезона. Лучшим тренер Украины - Александр Хацкевич, лучший арбитр - Юрий Можаровский, который сегодня в составе бригады. Лучший вратарь - Андрей Пятов и лучший молодой игрок УПЛ - Виктор Цыганков. Оба в составе.

20.53. Оба тренера не стали сильно рисковать, но не упустили все-таки случая попробовать в составе бразильских новичков, но если Фонсека выпустил вроде как готового к украинским реалиям Жуниора Мораеса, который играл как раз в Динамо, то Хацкевич использует Че Че, который только прибыл в Украину. Еще не понятно, что лучше.

Составы команд

Шахтёр: 30. Пятов, 94. Данченко О., 4. Кривцов, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 21. Алан Патрик, 74. Коваленко В., 11. Марлос, 99. Фернандо, 10. Жуниор Мораес.

Запасные: 1. Шевченко Ал., 2. Бутко, 22. Матвиенко Н., 27. Майкон Барберан, 29. Тотовицкий, 50. Болбат, 59. Зубков

Динамо: 71. Бойко, 26. Бурда, 44. Кадар, 94. Кенджёра, 7. Вербич, 9. Морозюк, 15. Цыганков, 29. Буяльский, 6. Че Че, 41. Беседин.

Запасные: 1. Бущан, 19. Гармаш, 30. Шабанов, 18. Андриевский, 10. Шапаренко, 43. Русин Н.

Судьи кто?

На первом матче нового футбольного сезона работает судейская бригада из Харькова. Арбитр в поле – 42-летний Константин Труханов. Ассистенты арбитра – Сергей Беккер и Олег Плужник. Четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов). Резервный ассистенты арбитра – Александр Войтюк (Запорожье). Наблюдатель арбитража – Игорь Хиблин (Хмельницкий).

В прошлом сезоне Труханов работал на 14 матчах украинской Премьер-Лиги и один раз обслуживал как раз поединок между "Динамо" и "Шахтером", когда в 27-м туре чемпионата киевляне на выезде одолели "горняков" благодаря голу Владимира Шепелева, а Труханов показал футболистам семь предупреждений и удалил в компенсированное время Тайсона.

Статистика матчей за Суперкубок Украины

Суперкубок Украины по футболу - матч, открывающий новый футбольный сезон. Право сыграть в нем получают действующие чемпион и обладатель Кубка Украины. В случае, если это одна команда, то ее соперником по матчу за Суперкубок становится финалист Кубка Украины.

К сегодняшнему дню сыграны 14 матчей, в которых восемь раз сильнее был "Шахтёр" и шесть раз - "Динамо". Больше ни один клуб этот трофей не выигрывал.

В десяти случаях из за трофей боролись в очном поединке "Шахтер" и "Динамо", по разу на поле выходили "Ворскла", "Таврия", донецкий "Металлург" и "Черноморец".

Чаще всего матч за Суперкубок Украины проводился в Одессе - в 2018-м году лучшие команды страны встретились здесь в девятый раз.

Если основное время завершается вничью, то команды сразу переходят к серии пенальти. Раньше к этой процедуре соперники прибегали пять раз.

Какие тренеры брали Суперкубок Украины?

Безусловный лидер - Мирча Луческу, Паулу Фонсека как выигрывал, так и проигрывал, а вот у Александра Хацкевича в активе пока только проигрыш.

Фанаты разминаются у дельфинария

21 июля в Одессе футбольные болельщики подрались у дельфинария "Немо", 7 человек были доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Одесской области в Facebook.

Конфликт произошел у дельфинария "Немо" в Приморской районе Одессы. Какие команды поддерживают участники конфликта не сообщается, но известно, что сегодня здесь Шахтер и Динамо выйдет на поле в матче Суперкубка Украины, которым традиционно стартует украинский футбольный сезон

В полицию поступило сообщение о том, что группа футбольных болельщиков конфликтует недалеко от пляжа Ланжерон.

Установлено, что конфликт возник между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника. В ходе драки мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, составлены административные протоколы по ст.173 КУоАП относительно шести участников события.

Неожиданное признание Паулу Фонсеки

Накануне матча на террасе столичного ЦУМа донецкий "Шахтёр" представил пятерку новых футболистов, которые перешли в состав чемпионов Украины в летнее межсезонье.

"Горняки" заключили соглашения с голкипером Алексеем Шевченко, полузащитниками Майконом, Фернандо и Сиприано, а также нападающим Жуниором Мораесом, который выступал в столичном "Динамо".

Все новобранцы получили футболки из рук главного тренера "Шахтёра" Паулу Фонсеки, сообщает официальный сайт чемпионов Украины.

Отвечая на вопрос кого-то из журналистов, наставник чемпионов сделал неожиданное признание.

"Сегодня "Динамо" сильнее "Шахтёра", сказал Фонсека. Что именно хотел сказать это фразой главный тренер "оранжево-черных" болельщики гадают до сих пор: или это попытка расслабить соперника перед важной игрой, или стремление дополнительно мотивировать своих игроков перед матчей, или констатация факта, что в межсезонье "Шахтёр" не форсировал подготовку? Версий очень много.

Ситуация в "Динамо": на кого поставит Хацкевич?

Суммируя результаты сборов в Австрии, Хацкевич отмечает, что все имеющиеся в его распоряжении футболисты здоровы и готовы играть, но есть кадровые вопросы.

Находившиеся на просмотре Папа Гуйе и Максим Дегтярев покидают расположение команды, парагваец Гонсалес в поисках нового клуба.

"Вратарская позиция у нас достаточно прочная, очень хорошо проявил себя на сборах Алибеков, и, думаю, со временем составит хорошую конкуренцию в центре защиты Никите Бурде. Нужно признать, что есть проблема на левом фланге защиты, поскольку в сборных находятся Пиварич и Миколенко и пока не видели в деле Сидклея. Не спорю, что бразилец умеет работать с мячом, но нужно еще подтянуть его в функциональном плане", говорит главный тренер "Динамо".

"В средней линии у нас достаточно высокая конкуренция. Подтянулся Сидорчук, Гармаш до завершения сбора оправился от повреждения и не испытывает дискомфорта. На флангах у нас есть Вербич и Цыганков, тот же Калитвинцев, несколько потерявший уверенность, также не забываем о Цитаишвили. Под нападающими могут сыграть Шапаренко и Шепелев", считает Хацкевич.

"Доволен тем, как Че Че воспринимает требования, предъявляемые к футболистам на его позиции. Чуть больше нужно играть вперед, но то, что он здорово работает с мячом и держит позицию, на сегодняшний день гораздо важнее для нас", признается наставник киевлян, характеризуя бразильского новобранца.

"Остро стоит вопрос форварда, но работа ведется. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, но самое главное, чтобы нам наконец удалось усилить эту позицию", сетует Хацкевич, чей нападающий Жуниор Мораес в межсезонье предпочел донецкий "Шахтёр".

Вряд ли в этом поединке мы увидим кого-то из новобранцев, но не исключено, что главный тренер Динамо рискнет и воспользуется шансом удивить соперника и болельщиков.

Перед матчем

Транслировать матч будут телеканалы Футбол 1 и ТРК Украина.

Команда-победитель получит Суперкубок и 1 млн грн призовых, проигравшие -500 тыс грн.

По данным букмекеров из 1xBet , преимущество в борьбе за Суперкубок на стороне "горняков". Их коллеги из bwin также принимают ставки в основном на победу "оранжево-черных". Но не стоит забывать, что в таких матчах нередки неожиданности. Тем более пока не ясно в какой форме команды подойдут к первой игре.

"Шахтер" становился обладателем награды 8 раз, "Динамо" - 6 раз. В прошлом году Суперкубок выиграл ФК "Шахтер".

Напомним, что Суперкубок - одноматчевый турнир, который проходит с 2004 года. В нем играют победитель Кубка Украины и Чемпионата Украины. Трофей - переходящий.