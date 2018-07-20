В СБУ начали проверку действий должностных лиц "Днепроазота", которые "привели к созданию дефицита жидкого хлора" в стране. Об этом сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

"С 15 июня администрация ПАО "Днепроазот" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановила производство и отгрузку жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий", - сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что проверяют обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя к конечному потребителю.

По результатам проверки следователи СБУ обещают принять решение о квалификации по Уголовному кодексу действий лиц, причастных "к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации".

"Днепроазот" - единственное предприятие в стране, которое производит хлорку для очистки воды. В середине июня "Днепроазот" объявил о своей вынужденной остановке - из-за высоких цен на газ.

Ранее "Страна" сообщала о простое "Днепразота". Стали известны условия возобновления производства хлора.

Также пока "Днепразот" на паузе. В Украину приехал хлор из Румынии.