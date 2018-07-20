В американском штате Миссури из-за опрокидывания прогулочной лодки на озере Тейбл Рок погибли 11 человек. Об этом в Twitter сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Фото: twitter.com/nbcbayarea

По последним данным, травмы различной степени тяжести получили семь человек, двое из них — в критическом состоянии. Всего же на судне в момент инцидента находился 31 человек.

На месте трагедии продолжают работать спасатели. Выясняются обстоятельства и причины инцидента.

Видео: youtube.com

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