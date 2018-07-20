В пятницу, 20 июля, рано утром на место гибели журналиста Павла Шеремета пришли его друзья, коллеги и общественные активисты. Почти все из них держат черные таблички, на которой написана дата смерти журналиста и напоминание, что его убийцы все еще не найдены. Об этом сообщает корреспондент "Страны", пришедшая почтить память коллеги.

В частности, среди прочих на угол улиц Хмельницкого и Франко, пришли главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, посол США Мари Йованович, журналист Руслан Коцаба, адвокат Маси Найем, бизнесмен Гарик Корогодский и много других журналистов, общественных деятелей и активистов. Никто из представителей верхушки украинской власти не пришел.

Все, кто пришли, возмущены тем, почему за 2 года не расследовали, кто виноват в ужасном преступлении, а также, почему нет версией. Рядом с цветочным магазином рядом поставили две колонки, из которых звучит музыка "Океана Эльзы".

Севгиль Мусаева

Виталий Шабунин

Гарик Корогодский

Маси Найем

Все фото: "Страна"

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Спустя два года со дня его убийства, которое потрясло все украинское медийное сообщество, следствие до сих пор не назвало ни заказчиков, ни организаторов, ни исполнителей преступления. Более того - из дела загадочным образом пропадали улики (в частности, записи с камер видеонаблюдения). Полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Павла и даже отказалась сообщить, сколько следователей расследует дело.

Коллегам Павла, журналистам, удавалось найти и обнародовать больше улик по этому делу, чем самим правоохранителям. Но даже результаты журналистских расследований, которые коллеги предоставили следствию, не помогли добиться от властей четких ответов на вопрос, кто и зачем уби Шеремета.

Напомним, ранее "Страна" вспомнила, как мы все прожили два года без нашего друга Павла. Кроме того, мы собрали мнения коллег об этом трагическом случае.