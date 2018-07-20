Обезопасить Украину от возможной атаки России позволят проложенные по Азовскому морю взрывные и неразрывные ограждения.

Об этом заявил экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, передает "Громадське".

В частности, Гайдук выразил уверенность в том, что только проложенные по морю взрывные и неразрывные ограждения дадут возможность предотвратить потери от действий российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки десанта из России.

Для предотвращения подрыва собственных судов на подобного рода заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Адмирал также считает, что военным стоит проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы научиться противостоять высадке российских войск.

Ранее "Страна" писала, что Украина грозит ввести санкции против России из-за проверок судов в Азовском море.

Также после старта Sea Breeze-2018 ВМС Украины заявили о напряженной обстановке на Черном и Азовском морях.