Апелляционный суд Львовской области по делу о нападении на лагерь ромов во Львове оставил под стражей одного из подозреваемых, не удовлетворив жалобу защиты. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Львовской области Юлию Шевченко.

"После этого судебного заседания шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест", - подытожила Шевченко.

В ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве в пригороде Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области Давид Попп, еще четверо пострадали: 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина.

Восьмерых подозреваемых, среди которых один 20-летний и семеро 16-17-летних юношей, задержали, им объявили о подозрении.

К слову, 23 мая группа радикально настроенных лиц разгромила лагерь цыган в Тернополе, а 7 июня участники организации ”Национальные дружины” - лагерь на Лысой горе в Киеве.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве арестовали лидера С14 за погром ромов на Лысой горе.

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