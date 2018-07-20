В пятницу, 20 июля, около 5:00 на трассе "Киев-Одесса" неподалеку от пгт Кривое Озеро произошло ДТП. Погибли пятеро человек, еще 12 госпитализированы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области на своей странице в Facebook.

Рейсовый микроавтобус Volkswagen, следовавший по маршруту "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Как информирует полиция, водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Устанавливаются данные потерпевших.

Все фото и скриншот: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз.

Напомним, 18 июля в тройном ДТП под Киевом погибла водитель Suzuki, два других водителя оказались в больнице.

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