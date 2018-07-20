В Эстонии сотрудники департамента полиции и погранохраны задержали четырех граждан Украины, которые работали нелегально на одной из строек вблизи города Раквере. Об этом сообщило издание err.ee.

"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере. В ходе контроля были выявлены четыре гражданина Украины, не имеющие регистрации в Эстонии", – пишет издание.

Задержанным назначили штраф, составили предписание покинуть Эстонию и установили запрет на въезд в страну сроком на три года.

Ранее сообщалось, что пограничники ждут наплыва нелегальных мигрантов в Украину из-за усложнения въезда в ЕС.

Как сообщала "Страна", с начала года в Украине выявили около 4 тысяч нелегальных мигрантов.