Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ поддержали 328 парламентариев, против проголосовали 104. Единственным противником в составе Единой России, фракции, предельно близкой к президенту РФ Владимиру Путину, стала Наталья Поклонская.

Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста в России, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Для мужчин повышение завершится в 2028 году, для женщин в 2034-м.

Чуть позже появились списки поименного голосования за правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Единственным депутатом от «Единой России», кто проголосовал сегодня в Госдуме против этой реформы, оказалась Наталья Поклонская.

"К сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены», — прокомментировала произошедшее Поклонская.

Тем временем у руководства партии, сообщают источники, накопились претензии к депутату. Источники в «Единой России» и Госдуме уже сообщили, что в качестве одной из мер воздействия на Поклонскую рассматривается ее снятие с поста главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах – причем сделать это могут по ряду причин.

Ранее "Страна" писала, что фото Натальи Поклонской с инаугурации Путина стало мемом.

Кроме того, недавно стало известно, что экс-прокурор Крыма участвовала в заседании суда, который арестовал режиссера Олега Сенцова в мае 2014 года.