В официальном сообществе российской певицы Земфиры на Facebook появился пост, где она высказывает мнение о двух молодых певицах — Гречке и Монеточке.

"Гречка — очень плохо. Ужасные голос и внешность. Воспринимать сложно — петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая", — написала Земфира.

Отзыв о Монеточке оказался не столь негативным: "Отличные тексты! Нормально выглядит в отличие от Гречки. Но голос омерзительный. вокальный тембр тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушью. Пример: Жанна Агузарова". После чего пожелала удачи обеим девушкам. Интересно, что в комментарии к ней пришла певица Диана Арбенина (лидер "Ночных снайперов"), согласившаяся с мыслями коллеги.

Чуть позже Земфира написала другой пост – уже после критики в лукизме (зацикленности на внешности – прим. ред). В нем она сообщила, что если ей не нравится внешне человек, "то она говорит, что не нравится": "Музыкой занимаются миллионы людей . "Лукизм" - жуткое слово. есть те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся. Вам не нравлюсь я?? Насрать".

18 июля на YouTube-канале "Вписка" опубликовали интервью с певицей Елизаветой Гырдымовой, более известной как Монеточка. В ней разговор зашел об еще одном музыкальном открытии последнего года — Гречке (Анастасии Ивановой), которая близко дружит с Монеточкой. Ведущие вспомнили, что в соцсетях сравнивают творчество молодых певиц с Земфирой, а их внешность — с Земфирой и Ренатой Литвиновой.

Монеточке не понравилось сравнение более "трушной" Гречки с Земфирой. Она даже поспорила с ведущими "Вписки", заявив, что через четыре года Гречка соберет аншлаг из 20 тысяч человек на крупнейшей крытой площадке страны — в спорткомплексе "Олимпийский".

Напомним, недавно Земфира вызвала вызвала неудовольствие некоторых своих украинских поклонников. На фестивале "21 век" в Минске певица вышла на сцену с российским флагом и поздравила всех с победой сборной России по футболу над Испанией.