Один из двух подозреваемых в убийстве казахского фигуриста Дениса Тена задержан в Алма-Ате ночью на 20 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городскую полицию.

Кроме того, личность второго подозреваемого установлена, проводятся мероприятия по его задержанию.

«Один подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В отношении второго проводятся разыскные мероприятия по его задержанию», — говорится в сообщении.

19 июля бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля. Спортсмен был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013) и бронза (2015) чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что 19 июля в Запорожье самолетом доставили тело украинца Андрея Совы, который умер после драки с россиянином Андреем Похвальным в турецком отеле.