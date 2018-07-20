Президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двоих собеседников, которые присутствовали на заседанием с участием Путина и российских дипломатов.

По словам одного из собеседников, Трамп попросил Путина не обсуждать идею о референдуме на пресс-конференции после саммита, чтобы дать президенту США время обдумать эту идею.

Источник добавил, что Путин предложил провести голосования среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

Как сообщает издание, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали того, что Путин сказал об Украине на саммите, сказав только: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут над ними работать".

Как сообщала "Cтрана", планы Авакова по Донбассу оказались мало интересны аудитории в Facebook.

Также после встречи Трампа с Путиным Порошенко озвучил план по "деоккупации Донбасса".