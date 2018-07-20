Прокуратура Франции сообщила о начале расследования в отношении сотрудника службы безопасности президента Эммануэля Макрона, который 1 мая избил митингующего, передает AFP.

Инцидент произошел несколько месяцев назад на одной из площадей Латинского квартала в Париже. Беналля, снаряженный специальным обмундированием, контролировал действия спецподразделений полиции.

В какой-то момент одна из манифестанток попыталась пройти через ограждения, но ее действия были грубо пресечены телохранителем. Вскоре после этого Беналля набросился на пришедшего вместе с девушкой парня, повалил его на землю и начал избивать. После нанесения нескольких ударов советник президента поспешил скрыться, чтобы его не успели узнать. При этом никто из правоохранителей даже не попытался вмешаться в ситуацию.

ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 1 мая 2018 г.

Глава аппарата президента Франции Патрик Строда уже подтвердил, что участником скандального инцидента действительно был Беналля, который 1 мая действительно был на демонстрации, как "наблюдатель" со стороны полиции. Узнав о случившемся, глава государства Эммануэль Макрон временно отстранил советника от исполнения обязанностей.

Стоит отметить, что еще во время предвыборной кампании политика на президентских выборах Беналля был начальником его охраны.

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