Чемпионы мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик и WBA и IBF Мурат Гассиев провели совместную пресс-конференцию накануне финала Всемирной боксерской суперсерии. По завершении мероприятия боксеры, традиционно, встретились в битве взглядов.

Видео об этом появилось в Twitter журналиста Дэнни Амстронга.

Во время пресс-конференции боксеры пообщались с прессой, пишет 112 Украина.

"Когда я был на поединке Мурата в Сочи, ко мне подходили его земляки, поздравляли меня с выходом в финал. Говорили: "Мы будем болеть за своего, но ты тоже молодец". В этом и есть уважение, когда ты болеешь за своего, но не говоришь гадости на своего оппонента. Это и есть уважение, это нормально. Неважно, какую страну, город или кого ты представляешь. Если ты нормальный воспитанный человек, с уважением относишься к своему оппоненту, его команде и окружающим людям, то остаешься человеком. Если ты ведешь себя, как поросенок, ты и есть поросенок. Меня наибольше беспокоит, чтобы такие турниры и бои организовывались как можно чаще. Тогда еще больше возрастет желание заниматься боксом у ребят. Зрелищность будет выше. Меня абсолютно не беспокоит, что мы будем боксировать в Москве. Это хорошо, что бой произойдет. Мне кажется, это нормально – поехать и где-то побоксировать", - рассказал Усик журналистам.

"Я провел 18 боев в России. Дошел до определенного уровня, и прогресс остановился. Я посоветовался с командой и решил отправиться в Америку, чтобы попробовать новую методику бокса. Слава Богу, получилось попасть в зал к Абелю Санчесу – лучшему тренеру в мире на сегодняшний день. Работа у нас плодотворная. В России была проблема с подбором спарринг-партнеров – просто не было парней моего веса. В США с этим трудностей не возникает", - объяснил специфику своей подготовки Гассиев.

Бой Александра Усика с Муратом Гассиевым пройдет 21 июля в Москве. В Украине поединок покажет канал "Интер".

Напомним, что россиянин Мурат Гассиев, чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе, ранее прилетел в Москву, где проведет бой против украинского чемпиона WBO и WBC Александра Усика.

Еще раньше в российской федерации бокса пригрозили судом украинскому боксеру Александру Усику, если тот откажется выходить на бой с Муратом Гассиевым.