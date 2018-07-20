Президент США Дональд Трамп приглашает президента России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности. — Прим. ред.) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", - написала Сандерс в Twitter.

Фото: twitter.com/PressSec/

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

Как мы сообщали, на второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

Как сообщала "Cтрана",Трамп назвал помешанными людей, которые готовы начать войну с Россией.