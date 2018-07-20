Президент США Дональд Трамп разместил в четверг на своей странице в Twitter видеозапись отрывка интервью Хиллари Клинтон российскому телевидению, в котором она говорит, что Америка хотела бы видеть Россию сильной.

"Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, потому мы считаем, что это в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной", - говорит Клинтон в этом отрывке интервью.

Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic! pic.twitter.com/kSX3ROI4QG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июля 2018 г.

"Узнают ли об этом демократы и фальшивые СМИ? Это классика!", - прокомментировал видеозапись Трамп.

Хиллари Клинтон, которая в 2009-2013 годах занимала пост госсекретаря США, в 2010 году дала интервью для федерального "Первого канала" известному российскому журналисту Владимиру Познеру. Отрывок из этой беседы Трамп и разместил у себя в Twitter.

Как сообщала "Cтрана", ранее Клинтон потроллила Трампа шапкой-ушанкой со звездой СССР.

Ранее Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией.

Мы рассказывали, что Билл Клинтон написал роман - триллер, по которому уже снимают сериал.