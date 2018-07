Президент США Дональд Трамп разместил в четверг на своей странице в Twitter видеозапись отрывка интервью Хиллари Клинтон российскому телевидению, в котором она говорит, что Америка хотела бы видеть Россию сильной.

"Мы очень хотим, чтобы Россия была сильной, потому мы считаем, что это в интересах всего мира, чтобы Россия была сильной, полноправной, процветающей, стабильной", - говорит Клинтон в этом отрывке интервью.

Will the Dems and Fake News ever learn? This is classic! pic.twitter.com/kSX3ROI4QG