Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал решение властей Украины запретить въезд в страну председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальной странице офиса представителя ОБСЕ в Twitter.

"Разочарован, узнав, что председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, запрещен въезд в Украину сроком на три года, - написал Дезир. - Страны ОБСЕ привержены тому, чтобы способствовать поездкам журналистов. Ограничения на поездки влияют на свободное распространение информации".

Фото: twitter.com/OSCE_RFoM

Служба безопасности Украины в среду запретила председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года.

Ранее Международная и Европейская федерации журналистов осудили запрет СБУ (Служба безопасности Украины) на въезд в страну главе Союза журналистов (СЖ) России Владимиру Соловьеву, это создает угрозу свободе слова, говорится в заявлении организаций.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину запрещен въезд 538 гражданам России, а также о том, что актеру Станиславу Садальскому запретили въезд в Украину.