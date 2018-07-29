Изучая, как звуковые волны пересекают Землю, исследователи натолкнулись на неизвестные залежи алмазов, которые могут составлять несколько квадрильонов тонн. Об этом сообщает BFMTV.

Звуковые волны проходят некоторые участки земной коры намного быстрее, чем другие. Сравнив зафиксированную "в полях" скорость волн со скоростями прохождения звука через различные вещества в лаборатории, ученые пришли к выводу, что такие показатели соответствуют грунту с 1-2-процентным содержанием алмазов.

"Под нашими ногами - огромное сокровище: больше квадрильона тонн брильянтов находятся ниже поверхности Земли", - заявили исследователи Массачусетского технологического института (MТИ).

Ученые объяснили, что залежи распложены от 145 до 240 километров ниже поверхности нашей планеты, поэтому добраться до него теперь невозможно, учитывая технологическое развитие человечества.

"Открытие демонстрирует, что алмаз, по-видимому, не является настолько экзотическим минералом, и что в масштабах вещей он относительно распространен", - сказал Ульрих Фаул, исследователь департамента планет, атмосферы и наук о земле в MТИ.

Алмазы образуются под экстремальным давлением и экстремальной температурой в самой глубокой части земных недр и появляются возле поверхности только благодаря вулканическим извержениям, которые случаются достаточно редко.

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