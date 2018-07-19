Международный валютный фонд сохранил прогноз роста мировой экономики на уровне 3,9% в нынешнем и следующем году, однако предупредил о повышении рисков, которые могут отрицательно повлиять на такую тенденцию.

Об этом говорится в последнем выпуске МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

"Прогнозируется, что мировой рост достигнет 3,9% в 2018 и 2019 годах, что соответствует прогнозам апрельского анализа "Перспектив развития мировой экономики" 2018 года", - отметили в Фонде.

В то же время подчеркивается, что рост становится менее равномерным, а риски, которые угрожают его перспективам, растут. "Темпы экономического подъема, очевидно, уже достигли своего пика в некоторых ведущих экономиках, а рост стал менее синхронизированным", - подчеркивается в докладе.

В частности, констатируется краткосрочное усиление динамики в США. При этом прогнозы пересмотрены в негативную сторону для зоны евро, Японии и Соединенного Королевства "в связи с непредвиденными снижениями активности в начале 2018 года".

Среди стран с формирующимся рынком и развивающихся стран "перспективы роста также становятся более неравномерными в условиях подорожания нефти, повышения доходности в США, эскалации напряжения в торговой сфере и рыночного давления на страны с менее крепкими экономическими показателями".

При этом отмечается, что баланс рисков также сместился в сторону ухудшения, в том числе в краткосрочном плане. "Недавно объявленные и ожидаемые повышения тарифов США и ответные меры со стороны их торговых партнеров "увеличили вероятность эскалации". Это, по мнению МВФ может подорвать восстановление экономики и снизить среднесрочные перспективы роста как за счет прямого воздействия на размещение ресурсов и производительность, так и за счет повышения неопределенности и уменьшения инвестиций.

Как сообщала "Cтрана", в МВФ ждут новых темпов роста мировой экономики в ближайшие два года.

Мы писали, что в торговой войны США и Китая стороны обменялись ударами пошлин.

Ранее Всемирный банк не рискнул прогнозировать рост мировой экономики после победы Трампа.