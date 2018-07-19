Американские ученые открыли новый вид акул из семейства катрановых с необыкновенно большими, буквально "инопланетными" глазами. Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на исследование в журнале Zootaxa.

Новый вид назвали в честь морского биолога Юджины Кларк - Squalus clarkae, или катран Дженни. Эти глубоководные акулы обитают в водах Мексиканского залива. Ранее считалось, что катран Дженни является представителем другого вида, колючих акул Мицукури, обитающих в морских водах Японии.

Однако ДНК-тест опроверг такую классификацию, выделив катран Дженни как отдельный вид семейства катрановых.

Фото: foxnews.com/

"Все глубоководные акулы внешне очень похожи друг на друга. Поэтому мы используем ДНК-тесты, чтобы определить, как давно отделился тот или иной вид и насколько он отличается от других видов этого же семейства", - сказала один из авторов исследования, Тоби Дэли-Энджел. Яркой отличительной чертой катрана Дженни стали необычно крупные глаза. Кроме того, в среднем акула достигает всего 20-28 дюймов (50-70 см) в длину, что намного меньше, чем ее ближайшие "родственники".

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