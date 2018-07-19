Большая Палата Верховного Суда при рассмотрении дела № 761/12665/14-ц (производство № 14-134цс18) сформировала правовую позицию касаемо взыскания средств в иностранной валюте.

В постановлении от 4 июля ВС напомнил, что особенности обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте и исполнения решений при исчислении долга в иностранной валюте определены в статье 53 Закона "Об исполнительном производстве".

Согласно части третьей указанной статьи в случае вычисления суммы долга в иностранной валюте государственный исполнитель в результате обнаружения у должника средств в соответствующей валюте взимает эти средства на валютный счет органа государственной исполнительной службы для их дальнейшего перечисления взыскателю. В случае выявления средств в гривне или другой валюте госисполнитель по правилам, установленным частями первой и второй настоящей статьи, дает поручения о покупке соответствующей валюты и перечислении ее на валютный счет органа ГИС.

В случае указания в судебном решении о взыскании средств в иностранной валюте с определением эквивалента такой суммы в гривне взыскателю должна быть перечислена указанная в резолютивной части судебного решения сумма в иностранной валюте, а не ее эквивалент в гривне.

Перечисление взыскателю суммы в национальной валюте Украины или другой валюте, чем валюта, указанная в резолютивной части судебного решения, нельзя считать надлежащим исполнением судебного решения.

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