10 июня в ЮАР произошла авиакатастрофа недалеко от аэропорта Вондербум в Претории. Одному из пассажиров удалось записать видео крушения. Он сидел у левого крыла судна и снял загоревшийся двигатель самолёта.

На кадрах видно, что лайнер летел с большой скоростью и проходил довольно низко над домами и деревьями. Слышно, как один из пассажиров испуганно произнес: "Похоже, все очень, очень плохо". Другой пассажир посоветовал ему: "Удостоверьтесь, что вы пристегнуты. Пристегните ремень". После этого самолет ударился об землю, но запись видео продолжилась. В кадре появился задымленный салон лайнера и послышались стоны раненых пассажиров.

В результате авиакатастрофы погибли два человека - бортинженер Крис Барнард (Chris Barnard) скончался на месте происшествия, а другая жертва умерла в больнице. Ещё 18 человек получили ранения.

Главной версией крушения лайнера является отказ двигателя.

Как сообщала "Страна", ранее в Тихом океане возле Окинавы упал самолет ВМС США. 11 человек погибли.

Мы писали, что в Польше разбился Миг-29. Пилот погиб, а обломки истребителя упали рядом с жилыми домами.

Ранее пассажиры рассказали об аварии самолета в аэропорту "Киев". Пассажиры рассказали, что перед посадкой самолет стало сильно трясти, и им приходилось упираться ногами в кресла, чтобы "не бросало по сторонам". А также, что сидящие у крыла, заметили какой-то дым.