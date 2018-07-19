Член Меджлиса крымскотатарского народа, глава правления общественной организации "Крымскотатарский ресурсный центр" Эскендер Бариев заявляет, что российские власти намерены заселить в оккупированный Крым буров - жителей Южноафриканской республики европейского происхождения.

Как передает УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Есть информация, в том числе мы проводили анализ, сегодня Российская Федерация ведет активно работу по замещению населения (на полуострове – Прим.Ред). В частности, в июне были представители такого народа как буры - африканцы европейского происхождения. На самом деле стоит вопрос, чтобы этих людей заселить на территорию оккупированного Крыма", - сказал он.

Бариев выразил мнение, что у буров "есть определенные проблемы с местным населением, с властью" в ЮАР.

Отметим, что буры (они же африканеры) являются потомками голландских переселенцев. Во времена апартеида именно из них состоял правящий класс. После отмены власти лишились власти в пользу представителей чернокожего большинства населения, однако сохранили значительное влияние в экономике. До сих пор имеют высокий уровень уровень жизни, несмотря на переодически возникающее напряжение в отношениях с властями.

Зачем им в такой ситуации переезжать в Крым - вопрос открытый. Равно как и то - насколько эта информация соответствует действительности.

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