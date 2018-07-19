В Харькове в сквере по проспекту Независимости (бывший проспект Правды) напротив гостиницы "Харьков" состоялось открытие памятника известной актрисе, народной артистке СССР, почетному гражданину города Людмиле Гурченко.

"Почему мне нравится работа, которую сделал Катиб Мамедов? Это Люся, Людмила Марковна, не в роли, не ее персонаж, а она. Это невероятно сложная работа. Потому что она из тех актрис, как она сама говорила, на лице которой можно написать все, что угодно - любую роль... А как найти ее, вытащить ее? Не "Вокзал…", не "Любовь и голуби", не "Карнавальную ночь", не "Пять вечеров" - а ее саму, вне роли. Это бесконечно сложно... Мне кажется, всё очень точно он придумал, это никакой не персонаж, сам памятник. Единственное - ножку бы я сделал тоньше, она была гораздо изящнее...", - сказал журналистам приехавший на открытие памятника Сергей Сенин - последний муж Гурченко.

По словам скульптора Катиба Мамедова, работа над памятником длилась около двух лет.

"Долго над ним работали, и я думаю, что не зря. Считаю, что место выбрано идеально, этот сквер несет много позитива. Наши дети будут тут влюбляться, будут отдыхать - это здорово", - сказал Мамедов.

Скульптурная композиция состоит из двух частей. В нижней - фигуры 15 персонажей из нескольких фильмов, в которых снималась Л.Гурченко ("Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Карнавальная ночь", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Рецепт ее молодости"). В верхней части, над персонажами, - скульптура самой актрисы.

Памятник Гурченко был установлен по инициативе городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

"Мы, Харьков, сегодня возвращаем долг Людмиле Марковне. Она всегда была здесь: в своих книгах она описала Харьков в военное время, а покинув его, дала многим поколениям земляков возможность с гордостью говорить: "она наша, харьковская". Этот памятник - это точка силы великой актрисы в родном городе. И весь этот комплекс, такой кино-сквер, который здесь создан, - достоин ее красоты, ее сердечности и ее огромной, народной славы", - сказал Кернес.

Людмила Гурченко (12 ноября 1935, Харьков - 30 марта 2011, Москва) в Харькове закончила украинскую школу №6 (сейчас - Мариинская гимназия), училась в музыкальной школе им.Бетховена. В 1953 году, после ее окончания, уехала в Москву, где поступила во ВГИК.

Снялась в фильмах "Карнавальная ночь", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби", "Идеальный муж", "Старые клячи" и др.

В августе 2016 года в Харькове, на доме, где Гурченко жила во время немецкой оккупации, художники творческой группы Kailas-V нарисовали портрет актрисы. Переулок, в котором стоит дом, теперь носит имя Людмилы Гурченко.